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Президент Эквадора заинтересовался взаимодействием с Россией

Посол РФ заявил, что президент Эквадора поручил проработать отношения с Россией

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IMAGO/Global Look Press

Президент Эквадора Даниэль Нобоа после разрешения противоречий вокруг поставок советского оружия в США и эквадорских бананов, которые поставлялись на экспорт в Россию, поручил МИД страны проработать детали взаимодействия с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Эквадоре Владимира Спринчана.

«Я подробно проинформировал главу Эквадора о перспективах развития двустороннего взаимодействия в самых различных отраслях сотрудничества. С его стороны был проявлен интерес практически ко всем проектам - как замороженным ранее, так и перспективным», — сообщил Спринчан.

Он добавил, что главе МИД Эквадора Габриэле Соммерфельд было поручено проработать детали будущего взаимодействия между Россией и латиноамериканской республикой. Спринчан пояснил, что его эквадорская коллега будет назначена сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

До этого посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что Эквадор не будет поставлять российскую технику в США.

Претензии Россельхознадзора к эквадорским бананам появились на фоне сообщений о том, что страна готовится передать США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на сумму $200 млн.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в Россию разрешили поставки с пяти эквадорских предприятий, допустивших больше всего нарушений.

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