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Трамп отреагировал на решение суда, признавшего его мошенником

Трамп после суда заявил, что виноват только в создании «отличной компании»

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Sam Wolfe/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил после решения суда, признавшего его виновным в мошенничестве, что он виноват только в создании «отличной компании». Об этом Трамп пишет на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Продажный судья штата Нью-Йорк <…> только что оштрафовал меня на $355 млн исключительно из-за того, что я выстроил отличную компанию. Это вмешательство в выборы и охота на ведьм», — заявил Трамп.

Помимо Трампа-старшего, суд также признал виновными сыновей экс-президента Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа.

В пятницу, 16 февраля, суд штата Нью-Йорк признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization.

Кроме того, суд наложил на Дональда Трампа запрет на работу в любой корпорации в штате Нью-Йорк, а также закрыл ему доступ к кредитам от нью-йоркских финансовых организаций в течение трех лет.

Ранее расследование показало, что дело о связях Трампа с Россией было сфабриковано ЦРУ.

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