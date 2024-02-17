Эквадор не будет поставлять российскую технику в США

Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что страна не будет поставлять российскую технику в США. Об этом он рассказал по итогам встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, сообщает РИА Новости.

По словам посла, президент Эквадора в ходе встречи особо подчеркнул нейтральный статус страны.

«Страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», — поделился российский дипломат.

Он добавил, что формально о решении властей Эквадора не передавать технику США станет известно на следующей неделе.

Претензии Россельхознадзора к эквадорским бананам появились на фоне сообщений о том, что страна готовится передать США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на сумму $200 млн.

До этого глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности страны Сонсолес Гарсия заявляла, что Эквадор намерен «опровергнуть любые аргументы» против экспорта бананов из этой страны в Россию.

Позже руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в Россию разрешили поставки с пяти эквадорских предприятий, допустивших больше всего нарушений.

Ранее стало известно, какая страна сможет заменить Эквадор в поставках бананов в РФ.