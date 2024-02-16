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В Техасе появится приграничный военный лагерь

Губернатор Эббот: власти Техаса строят приграничный военный лагерь

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Kaylee Greenlee Beal/Reuters

Губернатор Техаса Грэг Эббот заявил, что власти штата строят приграничный военный лагерь. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эббота, лагерь будет построен для расширения возможностей по охране границы.

«Мы строим новый военный лагерь, который позволит нацгвардии Техаса улучшить проведение операций в этом районе», — поделился губернатор Техаса.

Он добавил, что лагерь займет территорию площадью 32 гектара. Он позволит разместить 1,8 тысячи солдат с возможностью дополнительного расширения до 2,3 тысячи военных.

До этого кандидат в американские президенты Дональд Трамп говорил, что количество нелегальных мигрантов может достичь 19 млн и превысить число жителей в штате Нью-Йорк к концу срока действующего президента США Джо Байдена.

По словам Трампа, мигранты, которые сейчас пытаются нелегально попасть в Штаты, — это беглецы из психиатрических больниц и тюрем, а некоторых из них можно даже назвать террористами.

Ранее в конгрессе США рассказали, как привлечь внимание властей к проблеме мигрантов.

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