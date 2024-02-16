Посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов в интервью газете Magyar Nemzet выразил убежденность в том, что рано или поздно западные страны будут вынуждены начать равноправный диалог с Россией и признать ее законные интересы.

«На данный момент Запад не намерен отказываться от своей антироссийской политики», — утверждает дипломат.

Он также добавил, что страны Запада не проявляют готовности к перезагрузке отношений с РФ. Несмотря на конфронтацию и отсутствие серьезных признаков желания перезагрузки отношений, рано или поздно сторонам придется начать диалог относительно общего будущего.

Станиславов подчеркнул необходимость признания за рубежом легитимных интересов России и отказа от политики угроз и запугивания.

Посол также отметил, что мир находится на перепутье и важно предотвратить вспышку серьезного конфликта и сохранить механизм международного сотрудничества. Он призвал к установлению справедливого баланса между интересами всех сторон и отказу от диктата и принуждения.

«Россия считает свою безопасность главным приоритетом и будет продолжать так считать», — подытожил сотрудник диппредставительства.

В феврале прошлого года замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что Запад толкал Россию в пропасть, а разговоры о партнерстве ведутся лишь для отвода глаз.

Ранее во Франции рассказали об ошибке Запада в отношении России.