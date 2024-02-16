Политолог оценил активность кандидатов в президенты

Обсуждение интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и поездки кандидатов в президенты в регионы стали важными событиями предвыборной кампании и общественно-политической повестки уходящей недели. Об этом в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на выставке «Россия» заявил научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Эксперт отметил, что уже начался последний этап президентской кампании, в который кандидаты демонстрируют высокую активность и делают яркие заявления.

Состоялись жеребьевки по времени проведения совместных агитационных мероприятий и условиям бесплатной агитации, «Гознак» начал печатать бюллетени на фабрике. Повышается и активность в подготовке общественных наблюдателей — прошел вебинар Общественной палаты РФ по подготовке наблюдателей для досрочного электронного голосования (ДЭГ), перечислил ведущий программы «Чеснаков. Экспертиза».

«Сегодня Элла Александровна Памфилова говорила о том, что более 2 млн избирателей уже зарегистрированы. С учетом той динамики, которая есть, может быть мы приблизимся к 5 или 6 млн избирателей, которые будут зарегистрированы в системе ДЭГ и проголосуют дистанционно», — заявил эксперт.

Анализируя рейтинги от фонда «Общественное мнение», Алексей Чеснаков отметил, что представительность партий в президентской кампании обеспечивается через внимание аудитории к кандидатам.

Значимым событием эксперт назвал интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.

Попытки внешнего вмешательства, по словам автора программы, продолжались в форме информационного давления. Вместе с тем Алексей Чеснаков подчеркнул, что активизация защиты своих избирательных систем от вмешательства стала в последнее время международным трендом.

Программа «Чеснаков. Экспертиза» выходит по пятницам в 13:00. Трансляцию можно посмотреть на RuTube-канале студии ЭИСИ на выставке «Россия».

Студия ЭИСИ на выставке-форуме «Россия» стала площадкой для обсуждения современной повестки и презентаций собственных исследований института.