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Шольц объявил о новом пакете помощи Украине на €1,1 млрд

Канцлер Германии Шольц объявил о новом пакете военной помощи Киеву на €1,1 млрд

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Lisi Niesner/Reuters

Германия направит Украине новый пакет военной помощи общим объемом около €1,1 млрд. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

По его словам, этот пакет помощи включает в себя, в частности, «поставки 36 танков или, если точнее, колесных гаубиц из запасов промышленности», 120 тыс. артиллерийских снарядов и две новые системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как отметил политик, всего Берлин к настоящему моменту выделил на военную поддержку Киева средства или предоставил обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. Он обратил внимание, что ФРГ занимает второе место по объемам военной помощи Украине.

16 февраля сообщалось, что Германия намерена предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется, чтобы «восстановить ее территориальную целостность». Это следует из документа о гарантиях безопасности, подписанный между Киевом и Берлином.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.

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