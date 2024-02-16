Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Германия пообещала поддержать безопасность критической инфраструктуры Украины

ФРГ обязуется поддерживать безопасность критической инфраструктуры Украины

close
100%
Global Look Press

Германия обязуется поддерживать и развивать способности Украины в защите энергетической и прочей критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

В соглашении о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Германией и Украиной также отмечается, что гарантии коснутся кибербезопасности. Берлин будет предоставлять техническую поддержку, а также доступ украинским специалистам к соответствующим международным программам.

Германия также обязалась работать с Украиной над поиском источников финансирования грантовых программ, которые направлены на развитие защиты и устойчивости критической инфраструктуры в разных секторах.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал подписание соглашения с Украиной о «гарантиях безопасности» для Киева историческим шагом.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией.

Ранее Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами