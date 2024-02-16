Германия пообещала поддержать безопасность критической инфраструктуры Украины

Германия обязуется поддерживать и развивать способности Украины в защите энергетической и прочей критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

В соглашении о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Германией и Украиной также отмечается, что гарантии коснутся кибербезопасности. Берлин будет предоставлять техническую поддержку, а также доступ украинским специалистам к соответствующим международным программам.

Германия также обязалась работать с Украиной над поиском источников финансирования грантовых программ, которые направлены на развитие защиты и устойчивости критической инфраструктуры в разных секторах.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал подписание соглашения с Украиной о «гарантиях безопасности» для Киева историческим шагом.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией.

Ранее Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине.