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Миронов рассказал о выгоде «врагов России» от смерти Навального

Миронов считает, что смерть Навального выгодна врагам России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Смерть Навального выгодна врагам России. Об этом заявил лидер «Справедливой России — За Правду» Сергей Миронов, передает РИА Новости.

Он считает, что обстоятельства произошедшего необходимо тщательно расследовать, нужно принять меры для отражения информационной атаки западных стран.

До этого стало известно, что медики более 30 минут пытались реанимировать Алексея Навального.

По словам омбудсмена Ямала Андрея Нестерука, Навальный не подавал жалоб на условия содержания в колонии. Жалоб или обращений не было и от представителей осужденного.

Тем временем Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила комиссию в колонию на Ямале, где сидел Навальный, для выяснения обстоятельств его смерти. Комиссия состоит из руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее в ОНК рассказали о состоянии Навального незадолго до смерти.

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