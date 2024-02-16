Политолог объяснил заявление посла Украины о закупке турецких истребителей

Украина не просто так заявила о планах закупить турецкие истребители Kaan, несмотря на то, что сделка еще не состоялась. По мнению завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, таким образом Киев пытается убедить весь мир в том, что закупает «супероружие» на выделенные США деньги. Еще одна цель – запугать Россию, заявил он в беседе с телеканалом «360».

По мнению Кошкина, подобные сообщения готовят и доводят до СМИ специально обученные специалисты.

«Сегодня у Украины есть «советники», которые готовят подобного рода информацию, — считает он. — Они хотят запугать Россию и убедить весь мир в том, что на деньги, которые обязательно выделят Соединенные Штаты, украинцы закупят супероружие, которое и поможет им переломить ситуацию на линии соприкосновения».

При этом политолог напомнил о планах Киева закупить истребители F-16, реализовать которые удается с трудом. Он также усомнился, что сделка с Турцией действительно состоится, заявив, что это все «далеко от реальности».

«К тому уже я не уверен, что тот самолет, который турки собираются конструировать, будет настолько же конкурентоспособен, как, допустим, F-16, — добавил Кошкин. — Но российской стороне важно напомнить всему миру: если такие поставки все же пойдут, мы их уничтожим».

Напомним, украинский посол в Анкаре Василий Боднар заявил, что Киев закупит у Турции истребители пятого поколения Kaan, которые могут конкурировать с американскими боевыми самолетами нового поколения F-35 и F-22. В Совфеде усомнились в реалистичности этих планов. При этом сенатор Григорий Карасин подчеркнул, что если это правда, то Россия на подобное развитие событий «будет реагировать негативно».

Ранее стало известно, почему пилоты НАТО боятся приближаться к российским истребителям.