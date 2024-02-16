Грузинский оппозиционер отозвал заявления о разрыве связей с Россией

Лидер грузинской оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе отказался от собственных заявлений о прекращении отношений с Россией в случае его победы на выборах в парламент. Об этом сообщает газета «Взгляд». Издание напоминает, что парламентарий предлагал «Антироссийскую стратегию» из девяти пунктов, однако 16 февраля заявил журналистам, что не говорил о разрыве связей с Москвой.

«Нам нужна сбалансированная, диверсифицированная экономика — со всеми странами», — сказал Хазарадзе.

Журналисты отмечают, что политик предлагал ужесточить визовый режим и ограничить право на работу для россиян. Также Хазарадзе призывал запретить участие России в грузинских государственных тендерах и прекратить прямое авиасообщение между странами.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова до этого заявляла, что Россия стремится к дальнейшему урегулированию взаимоотношений с Грузией при наличии встречных шагов от республики.

По ее словам, грузинские власти в 2023 году вели прагматичную риторику в отношении России: отменили действовавший с 2000 года визовый режим кратких поездок граждан Грузии в РФ и восстановили прямое авиасообщение, что поспособствовало укреплению торгово-экономических связей и упростило контакты.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в связях с РФ и антизападной позиции.