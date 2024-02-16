Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Грузинский оппозиционер отозвал заявления о разрыве связей с Россией

Грузинский оппозиционер Хазарадзе опроверг заявления о разрыве связей с Россией

close
100%
РИА «Новости»

Лидер грузинской оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе отказался от собственных заявлений о прекращении отношений с Россией в случае его победы на выборах в парламент. Об этом сообщает газета «Взгляд». Издание напоминает, что парламентарий предлагал «Антироссийскую стратегию» из девяти пунктов, однако 16 февраля заявил журналистам, что не говорил о разрыве связей с Москвой.

«Нам нужна сбалансированная, диверсифицированная экономика — со всеми странами», — сказал Хазарадзе.

Журналисты отмечают, что политик предлагал ужесточить визовый режим и ограничить право на работу для россиян. Также Хазарадзе призывал запретить участие России в грузинских государственных тендерах и прекратить прямое авиасообщение между странами.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова до этого заявляла, что Россия стремится к дальнейшему урегулированию взаимоотношений с Грузией при наличии встречных шагов от республики.

По ее словам, грузинские власти в 2023 году вели прагматичную риторику в отношении России: отменили действовавший с 2000 года визовый режим кратких поездок граждан Грузии в РФ и восстановили прямое авиасообщение, что поспособствовало укреплению торгово-экономических связей и упростило контакты.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в связях с РФ и антизападной позиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами