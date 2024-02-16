Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции. Об этом в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик напомнил, что дипломатические усилия по украинскому вопросу давно принимаются. В качестве примеров он привел переговоры с участием представителей разных стран в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте.

Германский лидер высказал мнение, что сам по себе призыв к переговорам не решает проблемы.

«Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», — сказал Шольц, добавив, что Россия может «в любое время завершить» конфликт, если выведет свои войска с украинской территории.

14 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине при учете российских интересов, однако позиция Запада не позволяет это сделать.

30 января глава Евродипломатии Жозеп Боррель в статье для французского журнала L'Obs выступил против перемирия в конфликте России и Украины.

«Снова соблазны примирения всплывают на поверхность. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины», — написал дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищным заявление Борреля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.