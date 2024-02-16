Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новое правительство республики. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Азербайджан».

«Президент Азербайджана утвердил новое правительство», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все министры, кроме главы Минюста, сохранили свои посты. Первым вице-премьером является Ягуб Эюбов, главой министерства внутренних дел Вилаят Эйвазов. Министром обороны остался Закир Гасанов, а во главе внешнеполитического ведомства Азербайджана стоит Джейхун Байрамов.

По данным агентства, до назначения министра юстиции его врио будет заместитель министра Азер Джафаров.

До этого Конституционный суд Азербайджана официально объявил Ильхама Алиева президентом страны на семилетний срок.

В воскресенье, 11 февраля, стало известно, что Алиев победил на выборах президента Азербайджана, набрав 92,12% или более 4 млн 567 тыс. голосов.

Накануне Россия приветствовала успешное проведение выборов в республике и выразила надежду на дальнейшее укрепление взаимоотношений.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также поздравила Ильхама Алиева с переизбранием. Она назвала президента Азербайджана лидером «дружеской, партнерской страны».

Ранее в ОБСЕ оказались недовольны прошедшими выборами в Азербайджане