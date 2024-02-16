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Путин прибыл с рабочей поездкой в Челябинск

Путин в Челябинске посетит Завод роботов и индустриальный парк «Станкомаш»

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 16 февраля работает в Челябинске, он приехал на Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), передает РИА Новости.

После этого глава российского государства планирует посетить индустриальный парк «Станкомаш» промышленной группы КОНАР (специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства). Президент пообщается здесь с рабочими.

15 февраля Владимир Путин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Там ему показали готовые к отправке в войска современные танки. На предприятии президент ознакомился с процессом производства военной техники. Ему показали готовые к отправке в войска танки Т-72БЗМ и Т-90М «Прорыв». Он выразил благодарность работникам «Уралвагонзавода» за производство качественной техники, которая используется в ходе спецоперации.

Ранее были названы преимущества российского танка Т-90М «Прорыв» перед американским M1 Abrams.

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