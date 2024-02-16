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В Испании считают, что отставка Залужного с поста главкома ВСУ расколола Украину

Mundo: отставка Залужного с поста главкома ВСУ разделила Украину на две части

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) разделила Украину на две части. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

«Украина разделилась на две части: тех, кто оплакивает отставку Залужного, считая это непоправимой ошибкой, и тех, кто оплакивает отставку Залужного за его огромную харизму, но признает, что нужно какое-то движение», — говорится в публикации.

Газета также решила поговорить с несколькими украинскими военнослужащими на тему отставки Залужного.

«Не знаю, кто из них лучше, отправленный в отставку Залужный или новый генерал Сырский. Это политическое решение, а не военное», — сказал украинский сержант из 54-й бригады.

До этого украинский оппозиционер, лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявлял, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного могла быть связана с коррупционным фактором.

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