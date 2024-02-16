Лавров призвал скорее осознать важность нейтральной позиции по Украине

Москва ценит нейтральную позицию мирового большинства, которое призывает к урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, предает ТАСС.

По его словам, всему международному сообществу надо как можно скорее осознать преимущества нейтральной позиции и призывов к решению конфликта. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сейчас лишь «редкие исключения» не хотят следовать такой позиции.

«Когда пытаются охмурять страны мирового большинства под лозунгом «формулы мира» [президента Украины Владимира] Зеленского как безальтернативного подхода к урегулированию, наверное, здесь, как минимум, нужно показывать, что все все понимают и не хотят эту игру играть», — добавил Лавров.

Он отметил, что одним из компонентов «игры» является наемничество. В связи с этим российский министр призвал совместно бороться с данной проблемой.

16 февраля глава МИД РФ принял участие в конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины». Мероприятие приурочено к 10-й годовщине государственного переворота на Украине.

Во время встречи Лавров обратил внимание на прекращение украинских властей в «международного попрошайку». Как он сказал, из-за желания западных стран использовать Киев для ослабления Москвы он лишился своей финансовой самостоятельности.

Ранее в МИД РФ заявили об ультимативном характере украинской «формулы мира».