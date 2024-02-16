Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Байдена призвали пройти тест на умственные способности

Конгрессмен Джексон потребовал от Байдена пройти тест на когнитивные способности

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон потребовал действующего президента США Джо Байдена сдать тест на когнитивные способности, который подтвердит его способность управлять государством. Его слова приводит Forbes.

«Я бы хотел видеть тот же энтузиазм и настойчивость со стороны прессы прямо сейчас, чтобы президент Байден прошел когнитивный тест в рамках своего медицинского осмотра», — сказал Джексон.

Если Байден считает, что способен управлять Соединенными Штатами, он должен доказать это объективными данными, которые подтвердят такую возможность, подчеркнул конгрессмен.

До этого стало известно, что Байден не будет привлекаться к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов из-за проблем с памятью, выявленных в ходе прокурорского расследования.

С учетом этих обстоятельств спецпрокурор пришел к выводу, что выявленные нарушения при хранении секретных бумаг следует расценивать как «невинную ошибку», а не как намеренную попытку нарушить закон.

Причиной для разбирательства стало обнаружение в 2023 году секретных документов в гараже дома Байдена в Уилмингтоне. Они относились ко времени, когда он был вице-президентом при администрации Барака Обамы.

Ранее генпрокурор Западной Вирджинии заявил о неспособности Байдена исполнять свои обязанности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами