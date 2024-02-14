Генпрокурор Западной Вирджинии заявил о неспособности Байдена исполнять свои обязанности

Генеральный прокурор штата Западная Вирджиния и республиканец Патрик Морриси заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии выполнять свои должностные обязанности. Об этом сообщает The Hill.

Морриси призвал вице-президента Камалу Харрис применить 25-ю поправку и отстранить Байдена от должности президента.

По словам генпрокурора, снижение когнитивных способностей американского лидера вызывает большую озабоченность у граждан США, особенно во времена кризиса в стране и мире.

Американцы стали сомневаться в способности 81-летнего Джо Байдена исполнять обязанности президента, свидетельствуют результаты опросов. СМИ начали активно говорить о состоянии здоровья политика. На этой неделе специальный прокурор Роберт Хёр подготовил доклад, в котором охарактеризовал главу Белого дома как «сострадательного, благонамеренного пожилого человека с плохой памятью». За два дня до выхода этого документа вице-президент США Камала Харрис намекнула на готовность возглавить Белый дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе РФ допустили ядерную войну из-за когнитивных проблем Байдена.