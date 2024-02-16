Лавров заявил, что в ЕС планируют удар Украины по «сердцу России»

Европейский союз составил рекомендации для Украины — необходимо делать ставку на передачу республике дальнобойного оружия, чтобы «достать до сердца России». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины», передает РИА Новости.

По словам дипломата, в Европе уверены, что теми методами, к которым сейчас прибегает Украина, одержать победу над Россией не получится. Поэтому европейские лидеры хотят делать ставку на передачу украинским Вооруженным силам еще более дальнобойных вооружений, чтобы они «доставали до сердца России».

Лавров отметил, что таким образом Запад снова хочет «сеять смуту, панику, подрывать доверие народа».

В этот же день в ходе своей поездки в Бишкек секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что стремление западных стран любой ценой нанести Москве поражение в рамках украинского конфликта привело к обострению международной обстановки.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.