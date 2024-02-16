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Пашинян посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Премьер Армении Пашинян отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности

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Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin/Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с визитом в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина Армении.

«Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отбыл с рабочим визитом в Мюнхене, где 16-18 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Пашинян проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами страны.

До этого в минобороны Армении заявили, что Ереван и Москва решили большую часть проблемных вопросов в области вооружений.

19 января посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что стратегические интересы РФ и Армении сходятся. По словам дипломата, отношения между двумя странами продолжают иметь союзнический характер.

В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не передала Армении уже оплаченное оружие, и предложил решить проблему списанием долга.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не обсуждает вопрос вступления в НАТО.

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