Пашинян заявил, что Армения не обсуждает вопрос вступления в НАТО

Армения не обсуждает вопрос вступления в НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью The Telegraph.

«В нашей повестке такого вопроса нет. То есть мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО», — сказал Пашинян.

По его словам, у Еревана есть партнерские отношения с Североатлантическим альянсом, и в этом «нет ничего нового».

У Армении, которая является членом ОДКБ, была программа индивидуального партнерства, в настоящее время она переформатируется в определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства в блоке, подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что в стране ведутся обсуждения, насколько блоковая стратегия отвечает национальным интересам в долгосрочной перспективе.

В начале февраля министр обороны Армении Сурен Папикян заявлял, что республика намерена ввести военную форму по стандартам НАТО. Он подчеркнул, что окончательный вид военной формы будет готов в текущем году.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.