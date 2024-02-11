Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Пашинян заявил, что Армения не обсуждает вопрос вступления в НАТО

Пашинян заявил, что в повестке Армении нет вопроса о вступлении в НАТО

close
100%
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Армения не обсуждает вопрос вступления в НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью The Telegraph.

«В нашей повестке такого вопроса нет. То есть мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО», — сказал Пашинян.

По его словам, у Еревана есть партнерские отношения с Североатлантическим альянсом, и в этом «нет ничего нового».

У Армении, которая является членом ОДКБ, была программа индивидуального партнерства, в настоящее время она переформатируется в определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства в блоке, подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что в стране ведутся обсуждения, насколько блоковая стратегия отвечает национальным интересам в долгосрочной перспективе.

В начале февраля министр обороны Армении Сурен Папикян заявлял, что республика намерена ввести военную форму по стандартам НАТО. Он подчеркнул, что окончательный вид военной формы будет готов в текущем году.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами