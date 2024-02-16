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Арестович заявил, что «выбрал быть русским»

Арестович заявил, что считает себя русским

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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Бывший советник по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что считает себя русским и причисляет себя к русской цивилизации. Об этом он рассказал в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в РФ иностранным агентом).

«Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», — заявил Арестович.

В беседе с журналисткой он подчеркнул, что ему «нравится правда, нравится совесть, нравится справедливость, нравится свет».

«Я очень не люблю дисциплинарное общество», — сказал экс-советник украинского президента.

Арестовича заочно арестовали в России 6 февраля. Его обвиняют в призывах к терактам и оправдании терроризма, а также в распространении ложной информации о российской армии. Срок ареста будут отсчитывать с момента задержания либо передачи Арестовича российским силовикам в случае экстрадиции.

В сентябре 2023 года Арестович покинул территорию Украины. СМИ сообщали, что ему удалось это сделать благодаря письму Главного управления разведки министерства обороны страны.

Ранее Арестович призвал Украину помириться с Россией.

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