Арестович заявил, что «выбрал быть русским»

Бывший советник по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что считает себя русским и причисляет себя к русской цивилизации. Об этом он рассказал в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в РФ иностранным агентом).

«Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», — заявил Арестович.

В беседе с журналисткой он подчеркнул, что ему «нравится правда, нравится совесть, нравится справедливость, нравится свет».

«Я очень не люблю дисциплинарное общество», — сказал экс-советник украинского президента.

Арестовича заочно арестовали в России 6 февраля. Его обвиняют в призывах к терактам и оправдании терроризма, а также в распространении ложной информации о российской армии. Срок ареста будут отсчитывать с момента задержания либо передачи Арестовича российским силовикам в случае экстрадиции.

В сентябре 2023 года Арестович покинул территорию Украины. СМИ сообщали, что ему удалось это сделать благодаря письму Главного управления разведки министерства обороны страны.

Ранее Арестович призвал Украину помириться с Россией.