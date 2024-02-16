«Архитектор» антироссийских санкций возвращается в Белый дом

Американский экономист Далип Сингх, которого называют «архитектором» санкций в отношении Российской Федерации, возвращается на работу в Белый дом. Об этом сообщает портал Axios.

Сингх занимал являлся советником президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики с февраля 2021 по июнь 2022 года. Он ушел с работы семейным обстоятельствам.

Майк Пайл, который на время пришел на смену Сиху, покинет свой пост в конце февраля.

По данным портала, ожидается, что Далип Сингх продолжит помогать координировать американскую позицию на саммитах «Большой семерки» (G7) и «Большой двадцатки» (G20), которые состоятся в июне и ноябре 2024 года соответственно.

На этой неделе сообщалось, что власти Швейцарии начали расследование возможных нарушений санкций, введенных против России.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.