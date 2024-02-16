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На Украине рассказали о способе избавиться от Зеленского

Политолог Бортник заявил, что Запад избавится от Зеленского

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Evan Vucci/AP

О возможном давлении Запада на Владимира Зеленского после окончания его срока президентства заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он заявил в интервью YouTube-каналу «Да это так», что если Запад решит раздавить или отодвинуть Зеленского, то вопрос исчерпания сроков его полномочий будет использован против него.

По словам политолога, США, Великобритания, Франция и Германия могут провоцировать протесты украинской оппозиции, подрывать международную поддержку Зеленского и прекращать с ним встречи. Он заключил, что если эти страны когда-либо решат, что Зеленскому больше не нужно быть президентом, то они воспользуются вопросом его легитимности и раздавят его.

Ранее на Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, и президентские выборы, запланированные на весну 2024 года, не будут проводиться. Зеленский заявил, что считает неуместным их проведение.

Наряду с этим бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост с 2010 по 2014 год, высказал мнение о том, как рядовые граждане республики относятся к конфликту. По его мнению, несмотря на то, что общество подвергается воздействию телемарафона, который транслируется круглосуточно, большинство людей не желает продолжения противостояния и возвращения к границам 1991 года, о котором постоянно говорят власти в Киеве.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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