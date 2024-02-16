Япония обратила внимание на заявление сестры Ким Чен Ына, но не согласна с формулировками

Японское правительство обратило внимание на заявление сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон относительно отношений с Токио и возможного визита японского премьера Фумио Кисиды в Пхеньян. Однако оно категорически не согласно с позицией Северной Кореи по проблеме похищенных японских граждан, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на регулярной пресс-конференции, пишет ТАСС.

Хаяси подчеркнул, что считает позицию Северной Кореи, согласно которой проблема похищенных граждан была полностью разрешена, совершенно неприемлемой. Он подтвердил, что Япония будет продолжать добиваться решения этой проблемы, а также проблем, связанных с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. Хаяси добавил, что позиция Японии в этом отношении не изменится и воздержался от комментариев по заявлениям Ким Ё Чжон.

Ранее Ким Ё Чжон заявила, что оценивает положительно намерения премьера Кисиды по улучшению отношений с КНДР, при условии их искренности. Она также уточнила, что руководство КНДР пока не имеет концепции по улучшению корейско-японских отношений и не интересуется контактом. Ким Ё Чжон подчеркнула, что ее высказывания являются личным взглядом, и она не в положении официально оценивать отношения между Кореей и Японией.

В своем выступлении 30 января премьер Кисида заявил о необходимости проведения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения проблем в отношениях с Пхеньяном.

Проблема похищения японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя государствами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены невыжившими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых не удалось подтвердить. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, но комиссия, занимавшаяся этим, была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Ранее премьер Японии Кисида выразил готовность к встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий.