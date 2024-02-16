Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Белый дом и Конгресс не сошлись во мнениях об угрозе со стороны России

Белый дом и Конгресс поспорили о публикации данных об угрозе со стороны РФ

close
100%
Emily Elconin/Reuters

Администрация президента США и конгресс не сошлись во мнениях касательно публикации сведений о новых угрозах со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что администрация президента США не давала согласия на публикацию сведений о якобы выявленной Вашингтоном новой угрозе национальной безопасности со стороны России.

14 февраля комитет по разведке палаты представителей США оповестил конгрессменов о «серьезной угрозе национальной безопасности» и призвал президента Джо Байдена рассекретить информацию по данному поводу. В чем состоит эта угроза, публично не раскрывалось.

15 февраля американские СМИ выступили с предположениями по этому поводу. В Fox News заявили, что угроза может быть связана с космической сферой. В CNN уточнили, что дело связано с Россией. Наконец, в ABC News пояснили, что Россия якобы хочет разместить в космосе ядерную бомбу для борьбы со спутниками.

Ранее газета The New York Times связала данные об угрозе безопасности США с пока так и не принятым решением о выделении помощи Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами