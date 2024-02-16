Белый дом и Конгресс не сошлись во мнениях об угрозе со стороны России

Администрация президента США и конгресс не сошлись во мнениях касательно публикации сведений о новых угрозах со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что администрация президента США не давала согласия на публикацию сведений о якобы выявленной Вашингтоном новой угрозе национальной безопасности со стороны России.

14 февраля комитет по разведке палаты представителей США оповестил конгрессменов о «серьезной угрозе национальной безопасности» и призвал президента Джо Байдена рассекретить информацию по данному поводу. В чем состоит эта угроза, публично не раскрывалось.

15 февраля американские СМИ выступили с предположениями по этому поводу. В Fox News заявили, что угроза может быть связана с космической сферой. В CNN уточнили, что дело связано с Россией. Наконец, в ABC News пояснили, что Россия якобы хочет разместить в космосе ядерную бомбу для борьбы со спутниками.

Ранее газета The New York Times связала данные об угрозе безопасности США с пока так и не принятым решением о выделении помощи Киеву.