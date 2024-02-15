В ООН отреагировали на атаку ВСУ на Белгород

Украина должна прекратить атаки на гражданские объекты. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик, комментируя недавнюю атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, сообщает РИА Новости.

«Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены», — сказал Дюжарик в ходе брифинга.

15 февраля Вооруженные силы Украины ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

В Минобороны РФ заявили, что около 12:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Как сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель», Вооруженные силы Украины могли ударить по Белгороду ракетами сербского производства.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.