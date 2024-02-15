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В сенате США предупредили о бумеранге от возможной конфискации российских активов

Сенатор Пол: эффект от возможной конфискации активов России вернется бумерангом

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Эффект от возможной конфискации российской активов вернется бумерангом. Об этом в статье для издания Responsible Statecraft заявил сенатор США Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки).

По его словам, одобрение сенатом законопроекта по передаче Украине активов РФ будет «очередной стратегической ошибкой» внешнеполитического истеблишмента Соединенных Штатов.

Как отметил сенатор, конфискация суверенных активов России станет актом экономической войны. По его мнению, их изъятие убедит РФ в невозможности урегулирования конфликта с Украиной путем переговоров, а другие страны поймут, что США нельзя доверять, и будут уходить от использования доллара.

Пол также считает, в случае конфискации активов «надежда на то, что США и Россия могут работать над стабилизацией и улучшением отношений, будет разрушена».

В конце января комитет по иностранным делам сената Соединенных Штатов одобрил законопроект по конфискации активов Российской Федерации для помощи Украине и «других целей».

Ранее передачу Украине российских активов назвали «элегантным правосудием».

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