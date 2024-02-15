Политолог назвал предвыборную программу Владислава Даванкова прогрессистской

Предвыборная программа кандидата в президенты от партии «Новые люди» Владислава Даванкова направлена на образованных представителей среднего класса, жителей крупных городов и молодежь, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Это прогрессистская предвыборная программа, четко обозначающая «нишу», в которой находится Даванков. Кандидат обращается к среднему и малому бизнесу, молодежи, образованному среднему классу больших городов. Партия «Новые люди» позиционирует себя в качестве представителя их интересов», — констатировал политолог в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению эксперта, в программе представлен «целый ряд вполне внятных предложений», связанных с заменой чиновников искусственным интеллектом, развитием роботизации, изменением межбюджетных отношений, внедрением прямых выборов мэров и так далее.

Эксперт не исключает, что часть представленных тезисов, возможно, будет в какой-то мере реализованы.

«В программе Владислава Даванкова есть предложения, которые впоследствии вполне могут войти в реальную программу Владимира Путина», — заявил Евгений Минченко.

Политолог также указал на то, что «по объемности программа Даванкова — вполне системная заявка на второе место».

15 февраля, кандидат в президенты Владислав Даванков презентовал свою предвыборную программу. В нее вошли предложения из идей, прозвучавших и обсуждавшихся на встречах с избирателями в регионах. Пункты программы касаются, в том числе, международной политики, образования, ЖКХ, медицины.