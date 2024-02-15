Премьер Словакии посоветовал политикам отказаться от мобильного телефона

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что четвертый год работает без мобильного телефона. Об этом сообщает Hlavné správy.

«Первая основная вещь, которую я рекомендую каждому премьеру и политику, который вокруг себя имеет какой-то сервис, — избавьтесь от мобильного телефона», — сказал Фицо.

По словам политика, у него создан механизм для связи, который позволяет каждому, кому необходимо связаться с ним, сделать это за пять минут.

Как рассказал премьер, он каждый день занимается спортом, за исключением тех случаев, когда, к примеру, находится в самолете или в месте, где занятия спортом невозможны.

В конце января Фицо заявил, что его стране необходимо иметь нормальные отношения с Украиной, как и с любым другим государством, включая Российскую Федерацию.

В декабре 2023 года словацкий премьер заявлял, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за украинского конфликта делать вид, что российского государства не существует.

Ранее Фицо заявил, что взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Киеву не совпадают.