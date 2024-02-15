Польша и Украина обсудили блокаду границы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети Х сообщил, что обсудил блокаду украинско-польской границы с коллегой из Польши Дональдом Туском, но при этом он не стал раскрывать результаты разговора.

«Ключевая тема — ситуация на границе. Также обсудили рост объема импорта, в частности зерновых, из России и третьих стран в Европейский союз. Украина и Польша должны объединить усилия для недопуска российской продукции на европейский рынок», — написал он.

До этого замминистра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач обсудил с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем ситуацию на границе двух стран, где протестуют фермеры. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины отмечало, что позиция Украины остается неизменной и основывается на совместном решении проблем на основе диалога и компромиссов, которые не будут вредить интересам перевозчиков.

Ранее в Польше извинились перед Украиной за рассыпанное зерно.