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Польша и Украина обсудили блокаду границы

Шмыгаль обсудил с Туском блокаду границы Польши и Украины

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Czarek Sokolowski/AP

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети Х сообщил, что обсудил блокаду украинско-польской границы с коллегой из Польши Дональдом Туском, но при этом он не стал раскрывать результаты разговора.

«Ключевая тема — ситуация на границе. Также обсудили рост объема импорта, в частности зерновых, из России и третьих стран в Европейский союз. Украина и Польша должны объединить усилия для недопуска российской продукции на европейский рынок», — написал он.

До этого замминистра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач обсудил с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем ситуацию на границе двух стран, где протестуют фермеры. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины отмечало, что позиция Украины остается неизменной и основывается на совместном решении проблем на основе диалога и компромиссов, которые не будут вредить интересам перевозчиков.

Ранее в Польше извинились перед Украиной за рассыпанное зерно.

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