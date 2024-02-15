В КНДР допустили возможность визита премьера Японии в Пхеньян

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Пхеньян будет возможен, если Токио откажется от контрпродуктивных подходов. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если Япония откажется от дурной привычки несправедливо цепляться к нашему праву на самооборону, если уже решенная проблема похищенных граждан перестанет быть препятствием для перспектив двусторонних отношений, то не будет препятствий для сближения двух стран», — сказала Ким Ё Чжон, отметив, что однажды может настать день, когда премьер Японии посетит Пхеньян.

При этом сестра северокорейского лидера обратила внимание, что на данный момент у руководства КНДР не было планов по улучшению двусторонних отношений с Японией.

«Насколько мне известно, нет заинтересованности в контактах. В будущем нужно следить за истинными намерениями премьера Кисиды», — заявила Ким Ё Чжон, уточнив, что она не в том положении, чтобы давать оценки отношениям КНДР и Японии.

До этого Кисида заявил о необходимости как можно быстрее организовать встречу с Ким Чен Ыном. Премьер Японии подчеркнул, что для достижения цели ведется работа по различным каналам. В то же время он отказался раскрыть детали, сославшись на возможное влияние на будущие переговоры.

В октябре 2023 года Северная Корея обвинила Японию в подготовке к «агрессивной войне».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что не будет избегать войны.