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Экс-спикер Рады предупредил Зеленского о необходимости передачи президентских полномочий

Экс-спикер Рады Разумков: полномочия Зеленского 21 мая должны перейти Стефанчуку

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Evan Vucci/AP

Полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского истекают 20 мая 2024 года, после чего должны перейти к председателю Верховной рады — Руслану Стефанчуку. Об этом заявил экс-спикер Рады Дмитрий Разумков в эфире Пятого канала.

Разумков напомнил, что об этом говорится в украинской конституции. По истечении пятилетнего президентского срока функции главы государства до избрания следующего президента должен исполнять спикер парламента.

Политик отметил, что это может не нравиться ни Зеленскому, ни его офису, однако «закон есть закон».

На этой неделе также депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, напомнил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая.

По конституции Украины полномочия президента Зеленского, избранного по итогам выборов, состоявшихся в марте — апреле 2019 года, истекают в ночь на 21 мая 2024 года. Однако в условиях военного положения проведение выборов в стране юридически невозможно.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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