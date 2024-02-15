В правящей партии Грузии пристыдили организаторов Мюнхенской конференции

Внесение в документы Мюнхенской конференции по безопасности почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили как «пророссийского олигарха» — «обычная проплаченная грязь, замаскированная под лоббизм». Так оценил действия организаторов мероприятия генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, слова которого приводит газета «Взгляд».

«Мы защитим интересы государства в ответ на это давление об открытии «второго фронта» или введения санкций (против России), мы не сделаем себе харакири», — подчеркнул Каладзе.

Он добавил, что в будущем «Грузинская мечта» продолжит придерживаться принципиальной позиции, направленной на интересы государства.

Накануне стало известно, что Грузия понизила уровень представительства на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 16 по 18 февраля. Вместо нового премьера республики Ираклия Кобахидзе на мероприятие отправится министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого заявила, что у России нет каких-либо ожиданий от Мюнхенской конференции по безопасности, так как в последние годы этот формат деградировал.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию и Германию, а также выступит на Мюнхенской конференции.