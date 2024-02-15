Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В правящей партии Грузии пристыдили организаторов Мюнхенской конференции

Депутат Каладзе: организаторы Мюнхенской конференции сеют ложную пропаганду

close
100%
Jens Meyer/AP

Внесение в документы Мюнхенской конференции по безопасности почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили как «пророссийского олигарха» — «обычная проплаченная грязь, замаскированная под лоббизм». Так оценил действия организаторов мероприятия генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, слова которого приводит газета «Взгляд».

«Мы защитим интересы государства в ответ на это давление об открытии «второго фронта» или введения санкций (против России), мы не сделаем себе харакири», — подчеркнул Каладзе.

Он добавил, что в будущем «Грузинская мечта» продолжит придерживаться принципиальной позиции, направленной на интересы государства.

Накануне стало известно, что Грузия понизила уровень представительства на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 16 по 18 февраля. Вместо нового премьера республики Ираклия Кобахидзе на мероприятие отправится министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого заявила, что у России нет каких-либо ожиданий от Мюнхенской конференции по безопасности, так как в последние годы этот формат деградировал.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию и Германию, а также выступит на Мюнхенской конференции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами