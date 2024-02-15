Политолог объяснил, зачем США пугают российским «ядерным оружием» в космосе

Заявления США о планах России разместить «ядерное оружие» в космосе могут быть связаны со спорами о выделении денег Киеву. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал американист Малек Дудаков. Однако, по его словам, республиканцев больше беспокоит миграционный кризис, нежели абстрактная угроза нацбезопасности.

«Раньше администрация Байдена говорила о защите демократии и европейской безопасности. Однако эта риторика не сработала. Теперь изоляционистов в парламенте пугают рассказами о войне в космосе», — сказал Дудаков.

По его словам, такие заявления вряд ли сыграют серьезную роль в ходе дебатов о помощи Украине.

15 февраля американские власти заявили, что Россия, возможно, планирует разместить ядерное оружие в космическом пространстве. По данным ABC, такое действие может представлять угрозу национальной безопасности страны, особенно в отношении спутников.

В связи с этим помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о проведении брифинга для ключевых законодателей в палате представителей конгресса. Однако спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон заявил, что не видит оснований для публичной тревоги.

Ранее в ЕС оценили идею создания собственного ядерного оружия.