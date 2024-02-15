Заявление Путина о Байдене сочли троллингом перед выборами

Заявление российского президента Владимира Путина о том, что Джо Байден в качестве лидера США более выгоден для России – это троллинг, считает американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин. По его мнению, если кресло президента займет экс-лидер Штатов Дональд Трамп, то будет больше возможностей для диалога Москвы и Вашингтона.

Путин ранее назвал Байдена лучшим вариантом для России, чем Трамп, так как он является более опытным политиком старой формации и прогнозируемым человеком.

«Это шутка, троллинг. Как нас обвиняли в том, что мы вмешались в выборы 2016 года на стороне Трампа... Сейчас Путин точно также пытается шутить, что мы теперь будем вмешиваться в американские президентские выборы на стороне Байдена, но теперь будем делать это открыто… А вы, мол, сами у себя в Америке разбирайтесь, шутим мы или всерьез об этом говорим», – отметил Домрин в беседе с НСН.

При победе на выборах Трампа Россия и США смогут наладить диалог и обсудить варианты решения конфликта на Украине, считает эксперт. По его словам, с демократами, и, в частности, с Байденом Москве «разговаривать не о чем». Тампа он назвал единственным президентом США со времен Гарри Трумэна, который не развязал ни одной войны и не стал военным преступником.

«Победа демократов, тем более в виде Байдена – это не победа мира», – заключил американист.

Напомним, Трамп, комментируя слова российского лидера, заявил, что считает их для себя комплиментом, подчеркнув, что из пяти последних президентов только он «не дал ничего России».

Ранее Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился, выходя из вертолета.