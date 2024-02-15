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Кандидат в президенты РФ заявил, что Россия должна вступить в переговоры с Украиной

Кандидат в президенты РФ Даванков: мы должны вступить в переговоры с Украиной

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Российская Федерация должна вступить в переговоры с Украиной. Такое мнение выразил кандидат в президенты РФ Владислав Даванков, слова которого передает РИА Новости.

«Эта программа мирного развития. Я считаю, что в первую очередь это должны быть переговоры. Но очень важно, чтобы переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной», — сказал Даванков, отметив, что он посетил 19 регионов РФ, в каждом из которых выступили против войны с НАТО.

15 февраля президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин был искренним, когда говорил о стамбульских переговорах по ситуации на Украине.

Путин ранее сказал, что государства Запада могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Он отметил, что весной 2022 года бывший премьер-министр Великобритании посетил Киев, когда Россия и Украина вели переговоры.

Ранее Даванков заявил о возможности политического сотрудничества с Борисом Надеждиным, который не был допущен до выборов.

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