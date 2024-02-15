Трамп заявил, что США движутся в ад

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его страна стремится в ад, а «американская мечта» превратилась в кошмар. Его слова приводит РИА Новости.

Обращаясь к потенциальным избирателям, Трамп позволил себе реплику, что при его президентстве (2017- 2021 гг.) им жилось намного лучше.

11 февраля в американском штате Южная Каролина в ходе предвыборного митинга своих сторонников Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обеспечению обороны. Кроме того, политик признался, что готов поощрять гипотетические атаки России на подобные государства.

Комментируя слова Трампа, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия экс-президента США не должны спровоцировать начало распада организации.

В годы своего президентства Трамп выступал за выход США из НАТО.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.