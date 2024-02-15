В МИД России заявили, что атака на Белгород станет предметом разбирательства в СБ ООН

Россия вынесет очередной теракт Вооруженных сил Украины на рассмотрение международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», — написала она.

Во время обстрела ВСУ Белгорода один из снарядов попал в магазин. Кадры с моментом прилета появились в социальных сетях.

15 февраля стало известно об обстреле Белгорода ВСУ.

В министерстве обороны России уточняли, что средства противовоздушной обороны перехватили 14 реактивных снарядов на Белгородской областью. Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать город при помощи реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородской области запустили сирену ракетной опасности.

Ранее Гладков заявлял, что поезд с направлением Белгород — Санкт-Петербург временно останавливался после обстрела Вооруженными силами Украины в Белгородской области.