Экс-министр экономики Армении оказался в следственном комитете через день после отставки

Подавший в отставку министр экономики Армении Ваан Керобян на данный момент находится в Следственном комитете Армении. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Армения» со ссылкой на источники.

«Экс-министр экономики Армении, накануне подавший в отставку, сейчас находится в Следкоме», — говорится в сообщении агентства.

До этого Керобян сообщил об уходе со своего поста. Он возглавлял ведомство в течение трех лет. Он отчитался в цифрах о деятельности министерства экономики, сообщив, что в 2023 году ВВП Армении по сравнению с 2020 годом вырос на 100%. При этом о причинах отставки не сообщалось.

В марте 2023 года Керобян сообщил, что Армения и Россия окончательно прекратили расчеты в долларах и евро. По его словам, по итогам 2022 года поставки из Армении в России поднялись почти в четыре раза, до $2,5 млрд. В частности, это произошло из-за ухода западных компаний с российского рынка. Благодаря этому поставщики из Армении смогли занять освободившиеся места и расширить бизнес.

Ранее власти Армении призвали переехавших в страну россиян остаться надолго.