Эрдоган оценил настрой США продать Турции истребители F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Вашингтон имеет положительный настрой на продажу Анкаре истребителей F-16. Слова Эрдогана приводит турецкое агентство Anadolu.

«Мы можем говорить о ряде позитивных изменений после шагов, которые мы предприняли между Турцией и США», — заявил Эрдоган, отметив, что негативной тенденции в вопросе продажи Турции F-16 нет.

Турецкий лидер подчеркнул, что в США информируют Анкару по данному вопросу.

До этого турецкая газета Hürriyet писала, что поставка новых легких самолетов-истребителей F-16, запрошенных Турцией у Соединенных Штатов, может затянуться на 4-5 лет в связи с большим количеством заказов.

Журналисты напомнили, что 11 февраля в конгрессе США закончилось рассмотрение вопроса о продаже Турции самолетов F-16, после чего сделка была официально одобрена американскими законодателями.

Lockheed Martin в 2023 году сообщала, что у компании есть более 140 заказов, а в месяц она может производить лишь 4 истребителя F-16. Расчеты показали, что первые новые самолеты F-16 Block 70 Турция должна получить в 2028-м или 2029 году.

Ранее сообщалось, что сделка по продаже Турции F-16 не содержала дополнительных требований.