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Польша и Британия призвали США принять пакет помощи Украине

Польша и Британия призвали конгресс США принять пакет помощи Украине

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 15 февраля во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном призвал конгресс США принять пакет помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп категорически против того, чтобы Вашингтон предоставлял Украине и Израилю пакет военной помощи на сумму в $95,34 млрд. Это говорит о том, что в палате представителей конгресса США, контролируемой республиканцами, не будет голосования по этому вопросу, отмечает агентство.

Накануне Reuters писал, что Кэмерон призвал членов конгресса США 14 февраля проголосовать за предоставление пакета военной помощи Украине и другим союзникам.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ конгресса США одобрить законопроект о помощи Израилю и Украине будет говорить в пользу того, что на Вашингтон нельзя рассчитывать.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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