Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Франция и Украина подпишут двустороннее соглашение по безопасности

Reuters: Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности

close
100%
Sarah Meyssonnier/Reuters

Украина и Франция подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Киеву в пятницу. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами в Елисейском дворце в пятницу. Это соглашение является следствием обязательств, взятых в формате «Большой семерки» на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», — говорится в сообщении.

15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.

Днем ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал членов конгресса США 14 февраля проголосовать за предоставление пакета военной помощи Украине и других союзников в размере $95 млрд.

До этого канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что доставка снарядов натовского образца калибром 155 мм из Европы Киеву занимает по меньшей мере один год.

Ранее в Великобритании подсчитали общие траты на военную поддержку Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами