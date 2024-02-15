Франция и Украина подпишут двустороннее соглашение по безопасности

Украина и Франция подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Киеву в пятницу. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами в Елисейском дворце в пятницу. Это соглашение является следствием обязательств, взятых в формате «Большой семерки» на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», — говорится в сообщении.

15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.

Днем ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал членов конгресса США 14 февраля проголосовать за предоставление пакета военной помощи Украине и других союзников в размере $95 млрд.

До этого канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что доставка снарядов натовского образца калибром 155 мм из Европы Киеву занимает по меньшей мере один год.

Ранее в Великобритании подсчитали общие траты на военную поддержку Украины.