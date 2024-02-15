В Норвегии заявили, что будут сожалеть о выходе России из Арктического совета

Председательствующая в Арктическом совете Норвегия будет сожалеть, если Россия решит выйти из объединения. Об этом заявила РИА Новости советник по связям с общественностью министерства иностранных дел Норвегии Марикен Бруусгор Харбиц.

Дипломат заверила, что Осло поддерживает контакты со всеми странами-членами Арктического совета, в том числе с Россией, позиция Москвы известна.

Также Харбиц подчеркнула, что Норвегия хочет сохранить Совет в целом, чтобы ни одна страна не покинула его. По ее словам, норвежское руководство считает крайне важным, чтобы именно страны объединения взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости Арктического региона.

«Поэтому мы будем сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение», — сказала представитель МИД Норвегии.

В начале февраля посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, а затем и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустили выход России из Арктического совета, если он перестанет «соответствовать интересам» страны. В Совете федерации высказали уверенность, что в таком случае организация потеряет смысл. С начала военного конфликта на Украине до лета 2023-го совет не работал, так как все участники осудили действия России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет.