В Кремле отреагировали на новости о закрытом брифинге в США

В Кремле полагают, что закрытый брифинг в конгрессе США об угрозе нацбезопасности используют, чтобы вынудить нижнюю палату американского парламента одобрить дополнительное финансирование Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег [Украине], это очевидно», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом слухи о возможных темах брифинга Песков комментировать не стал, призвав дождаться официальной информации.

До этого телеканал ABC сообщил, что власти США считают, что Россия намерена разместить ядерное оружие в космосе. Слухи уже прокомментировал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который заявил, что эти заявления являются истерикой и инфопровокацией, которая призвана убедить конгресс США одобрить законопроект сената о выделении $60 млрд Украине.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил «судом истории» противникам поддержки Украины.