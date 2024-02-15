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Политолог раскрыл, кто может остановить боевые действия на Ближнем Востоке

Политолог Перла: конфликт на Ближнем Востоке могут остановить только США

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Athit Perawongmetha/Reuters

Остановить боевые действия на Ближнем Востоке под силу только США. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя ситуацию в Рафахе — самом южном город сектора Газа. По его словам, единственное государство, которое пытается повлиять на действия Израиля, — это Иран, однако его усилий не достаточно.

«Иран делает что может, но к прямому столкновению с США не готов. Даже европейцы, как ни странно, пытаются говорить правильные слова и даже останавливают поставки вооружений в Израиль. Но это ни к чему не приведет. Конечно, [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху в итоге осудят за преступления. И не его одного. Но десяткам тысяч палестинцев в Газе и на западном берегу от этого не легче», — сказал Перла.

Эксперт добавил, что Израиль сам стремится к масштабному противостоянию с исламскими государствами, в то время как США лишь усугубляют происходящее, молча одобряя его действия.

Накануне Нетаньяху написал в своем Telegram-канале, что Израиль будет воевать до победы, Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в том числе будет наступать на Рафах. Куда именно будут направлены палестинские беженцы, ранее покинувшие северную часть анклава, в том числе город Газа, израильский премьер не уточнил.

До этого посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что любые военные действия ЦАХАЛ в Рафахе обернутся катастрофой для города.

Ранее президент США Джо Байден предостерег Израиль от военных действий в Рафахе.

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