Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Азербайджан хочет открыть посольство в Афганистане

МИД Афганистана: первый в истории посол Азербайджана прибыл в Кабул

close
100%
Ali Khara/Reuters

Первый в истории современности посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов прибыл в Кабул, где провел встречу с главой МИД правительства движения «Талибов» (организация запрещения в России) Амиром Муттаки и обсудил вопрос об открытии посольства республики в Кабуле. Об этом сообщил представитель МИД талибов Абдул Балхи на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Посол Азербайджанской Республики в Кабуле Ильхам Мамедов на встрече с министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки представил официальное письмо МИД этой страны министру иностранных дел по вопросу открытия посольства (Азербайджана – прим .ред.) в Кабуле», — говорится в сообщении Балхи.

В августе 2021-го сообщалось, что власти Азербайджана в полном составе вывели своих миротворцев из Афганистана.

Ранее генерал сравнил политику Запада по Афганистану и Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами