Азербайджан хочет открыть посольство в Афганистане

Первый в истории современности посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов прибыл в Кабул, где провел встречу с главой МИД правительства движения «Талибов» (организация запрещения в России) Амиром Муттаки и обсудил вопрос об открытии посольства республики в Кабуле. Об этом сообщил представитель МИД талибов Абдул Балхи на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Посол Азербайджанской Республики в Кабуле Ильхам Мамедов на встрече с министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки представил официальное письмо МИД этой страны министру иностранных дел по вопросу открытия посольства (Азербайджана – прим .ред.) в Кабуле», — говорится в сообщении Балхи.

В августе 2021-го сообщалось, что власти Азербайджана в полном составе вывели своих миротворцев из Афганистана.

Ранее генерал сравнил политику Запада по Афганистану и Украине.