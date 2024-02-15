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Эксперт раскрыл, что вскоре может случиться с Украиной

Немецкий эксперт Масала: Украина скоро потеряет еще больше городов

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Evgeniy Maloletka/AP

Немецкий военный эксперт Карло Масала заявил, что Украина вскоре может потерять еще больше своих городов на фоне проблем на фронте и задержек западной помощи Киеву. Об этом он сообщил в интервью ZDF.

«На мой взгляд, если не будет решен вопрос с боеприпасами, а также не решен вопрос ротации, то в ближайшее время украинцы будут вынуждены покинуть эти города, которые они до сих пор очень хорошо защищали», — отметил эксперт, говоря об Авдеевке и «других городах».

Он подчеркнул, что у украинцев «почти не осталось боеприпасов, а личный состав там (на Востоке Украины. — Прим. ред.) очень измотан и переутомлен».

В этой связи Масала раскритиковал «медлительность» ЕС по предоставлению Киеву боеприпасов. «Вопрос о боеприпасах поднимается экспертами уже полтора года. И вот уже полтора года никакого движения нет», — считает Масала.

До этого полковник в отставке Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в беседе с политологом Вадимом Карасевым заявил, что если украинские войска во время заграничной поездки президента страны Владимира Зеленского попадут в еще один котел, это может заставить главу государства подписать соглашение о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что США запланировали с помощью Турции пополнить запасы боеприпасов после помощи Украине.

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