Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

США запланировали с помощью Турции пополнить запасы боеприпасов после помощи Украине

Посол Флейк: CША собираются с помощью Турции пополнить запасы боеприпасов

close
100%
Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

CША сотрудничают с Турцией для наращивания запасов критически важных боеприпасов, которые Вашингтону необходимо пополнить после военной помощи Украине. Об этом заявил посол США в Анкаре Джефф Флейк, пишет РИА Новости.

По его словам, в Техасе министерство обороны США строит три линии по производству боеприпасов, которые закупили у оборонной фирмы в Турции. Он предположил, что уже к 2025 году 30% 155-мм зарядов будут поступать именно с техасских заводов.

До этого министра обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что турецкая армия продолжает проводить специальную операцию в северных районах Ирака.

Гюлер подчеркнул, что причиной начала операции стало недавнее нападение курдских вооруженных отрядов на турецких солдат, приведшее к потере 12 человек. В ответ по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака были нанесены массированные удары. Турецкий министр сообщил о поражении убежищ, укрытий, нефтяных объектов и хранилищ РПК. Также в результате ударов ликвидировано в общей сложности 56 членов вооруженных формирований курдов.

Ранее в США призвали перестать помогать Украине и начать переговоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами