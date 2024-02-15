Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На индонезийском острове Бали появится российское консульство

Посольство РФ: Индонезия разрешила открыть российское консульство на Бали

close
100%
Shutterstock

Власти Индонезии дали согласие на открытие российского консульства на острове Бали. Об этом рассказали в посольстве РФ в азиатской республике, передает РИА Новости.

«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», — говорится в заявлении.

В дипломатическом представительстве уточнили, что сейчас Москва и Джакарта согласовывают технические детали договора.

До этого Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что по итогам 2023 года туристический поток из РФ в Индонезию может составить около 155 тыс. визитов. По данным организации, это значение превышает допандемийный показатель более чем на 20%.

13 февраля директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Всеволод Ткаченко рассказал, что руководство страны планирует открыть посольства в нескольких государствах региона. В частности, речь идет об Экваториальной Гвинее.

Дипломат добавил, что другие «точки» будут раскрыты по мере готовности к открытию здесь российских представительств. В то же время он напомнил, что «буквально накануне Нового года» на территории Буркина-Фасо также появилось посольство РФ.

Ранее в правительстве Белоруссии назвали сроки открытия генерального консульства страны в Ростове-на-Дону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами