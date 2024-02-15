На индонезийском острове Бали появится российское консульство

Власти Индонезии дали согласие на открытие российского консульства на острове Бали. Об этом рассказали в посольстве РФ в азиатской республике, передает РИА Новости.

«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», — говорится в заявлении.

В дипломатическом представительстве уточнили, что сейчас Москва и Джакарта согласовывают технические детали договора.

До этого Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что по итогам 2023 года туристический поток из РФ в Индонезию может составить около 155 тыс. визитов. По данным организации, это значение превышает допандемийный показатель более чем на 20%.

13 февраля директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Всеволод Ткаченко рассказал, что руководство страны планирует открыть посольства в нескольких государствах региона. В частности, речь идет об Экваториальной Гвинее.

Дипломат добавил, что другие «точки» будут раскрыты по мере готовности к открытию здесь российских представительств. В то же время он напомнил, что «буквально накануне Нового года» на территории Буркина-Фасо также появилось посольство РФ.

Ранее в правительстве Белоруссии назвали сроки открытия генерального консульства страны в Ростове-на-Дону.